La estrella catalana irrumpió en el escenario del Palau Sant Jordi durante el evento solidario Act X Palestine e interpretó su último tema, La Perla.

Este jueves, Barcelona fue el epicentro de la solidaridad, pero la aparición inesperada de Rosalía en el Palau Sant Jordi terminó de paralizar a los miles de asistentes que se dieron cita para apoyar a la población de Gaza, sobre todo al tratarse de una presencia que se mantuvo en vilo hasta el último segundo.

El concierto, organizado bajo la campaña internacional Act X Palestine, tenía como objetivo recaudar fondos y visibilizar la crisis humanitaria. Sin embargo, el hermetismo sobre la participación de la "Motomami" no se dio a conocer hasta el momento en el que la morocha salió al escenario.

Cuando la cantante pisó el escenario para interpretar La Perla, uno de sus grandes éxitos del momento, el recinto estalló en ovaciones.

Un mensaje a través de la música Embed - Rosalía apareció de sorpresa en un concierto por Palestina y dejó un fuerte mensaje: "Es un honor estar..." La presencia de Rosalía no fue solo un regalo para los oídos, sino un claro mensaje de compromiso con una causa que aflige a nivel mundial. Reconocida por su impacto global, la artista demostró que puede combinar el espectáculo con el activismo, sumando su voz a un reclamo que exige el fin del conflicto.

Su actuación funcionó como un "broche de oro" para un cartel que ya contaba con figuras de peso como Amaia, Bad Gyal, Lluís Llach y Morad.