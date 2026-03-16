Cónclave, el programa de Carnaval Stream, estrenó nueva temporada: cómo le fue en el rating
Alejandro Fantino, Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa finalmente volvieron al streaming con un debate político caliente.
Cónclave volvió totalmente renovado a Carnaval Stream y con una nueva temporada que promete debates acalorados sobre la actualidad política, social y económica del país. En el primer programa hablaron sobre el famoso viaje de Adorni y también sobre $LIBRA.
Viviana Canosa fue una de las primeras en opinar fuertemente sobre el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei: "Lo que hizo Adorni con la mujer es kirchnerismo explícito, es eso", sentenció sobre el viaje a Nueva York con su mujer.
En cuanto al número de audiencia que logró este nuevo y renovado inicio, hay que decir que fue positivo. Según la cuenta En Directo Stream, especializada en medición de los números de los diferentes programas, Cónclave alcanzó a posicionarse en la tercera posición con un promedio total de 14.254 personas mirando en la franja horaria de 19:00 a 20:59.
Así comenzó Cónclave, el programa de Carnaval Stream
Sin embargo, los números cambiaron con el pasar de los minutos y bajaron de forma contundente. El promedio llegó a un total de 8.090 personas viendo el streaming más picante en debate político y esto hizo que bajara en el ranking y se posicionara en el quinto lugar, en la misma franja horaria.
El promedio de audiencia de Cónclave en su primer programa del 2026
Con el paso de los minutos, Carnaval Stream volvió al podio con Cónclave. En la franja entre 21:00 y 21:59, el canal de streaming volvió a subir al tercer lugar con un total de 23.835 personas viendo el directo y tan solo abajo de Esto es Blender (29.036) y Telefe (50.235).
Sin dudas, un comienzo muy positivo para el programa de Jorge Rial, Fabián Doman, Viviana Canosa y Alejandro Fantino. Además, estrenaron una escenografía espectacular que se llevó los halagos de los conductores.