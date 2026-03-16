Cónclave, el programa de Carnaval Stream, estrenó nueva temporada: cómo le fue en el rating

Cónclave volvió totalmente renovado a Carnaval Stream y con una nueva temporada que promete debates acalorados sobre la actualidad política, social y económica del país. En el primer programa hablaron sobre el famoso viaje de Adorni y también sobre $LIBRA.

Viviana Canosa fue una de las primeras en opinar fuertemente sobre el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei: "Lo que hizo Adorni con la mujer es kirchnerismo explícito, es eso", sentenció sobre el viaje a Nueva York con su mujer.

En cuanto al número de audiencia que logró este nuevo y renovado inicio, hay que decir que fue positivo. Según la cuenta En Directo Stream, especializada en medición de los números de los diferentes programas, Cónclave alcanzó a posicionarse en la tercera posición con un promedio total de 14.254 personas mirando en la franja horaria de 19:00 a 20:59.

Así comenzó Cónclave, el programa de Carnaval Stream Cónclave, el programa de Carnaval Stream, estrenó nueva temporada: cómo le fue Sin embargo, los números cambiaron con el pasar de los minutos y bajaron de forma contundente. El promedio llegó a un total de 8.090 personas viendo el streaming más picante en debate político y esto hizo que bajara en el ranking y se posicionara en el quinto lugar, en la misma franja horaria.

El promedio de audiencia de Cónclave en su primer programa del 2026 Captura de pantalla 2026-03-16 215612 Los promedios de Cónclave tras el inicio de la nueva temporada. Foto: X / @EndirectoStream. Con el paso de los minutos, Carnaval Stream volvió al podio con Cónclave. En la franja entre 21:00 y 21:59, el canal de streaming volvió a subir al tercer lugar con un total de 23.835 personas viendo el directo y tan solo abajo de Esto es Blender (29.036) y Telefe (50.235).