Tras el show de Javier Milei, Yuyito González tomó una gran decisión con un empresario uruguayo: "Me estoy..."

Tras asegurar que mantiene "contacto cero" con el Presidente, se filtraron los detalles exclusivos de su presente sentimental.

Mientras la política y el espectáculo se entrelazan nuevamente en Javier Milei y Fátima Florez, Yuyito González parece haber encontrado consuelo y "mimos" en brazos de un empresario uruguayo, a quien calificaron como una persona de mucha plata.

Días atrás, la conductora había confesado que estaba en "plan de dejarse conquistar". Sin embargo, lo que parecía una expresión de deseo se transformó en una realidad concreta. Según trascendió en las últimas horas, la exvedette no está sola y habría comenzado una relación. La confirmación trajo consigo una decisión.

"Me estoy dejando mimar" Embed - Yuyito Gonzalez dejo atras a Javier Milei y se va de viaje con un empresario uruguayo La información salió a la luz a través de Pilar Smith en LAM (América TV). "Me dijo que está conociendo a alguien, un empresario. Me dijo: 'me estoy dejando mimar y estoy por salir de viaje con este empresario en unos días'", revelaron en un ciclo de espectáculos, exponiendo la nueva hoja de ruta de Amalia.

Lejos del mandatario, el nuevo candidato vendría con un perfil económico alto. Se trata de un empresario uruguayo "de mucha plata", dato que no pasó desapercibido en el entorno de la conductora. Este nuevo vínculo trae bajo el brazo una escapada romántica inminente, marcando un fuerte contraste con la agenda de Milei.