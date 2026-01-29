Gisela Campos celebró el primer cumpleaños de su hija y le dedicó un profundo mensaje: "Trascendental"

El pasado 28 de enero se convirtió en una fecha inolvidable para Gisela Campos . La conductora celebró el primer cumpleaños de su hija, Guillermina , un acontecimiento que decidió compartir con su comunidad de seguidores a través de un emotivo homenaje en sus redes sociales.

A un año de haber dado a luz, Gisela abrió su corazón para expresar cómo la llegada de la pequeña transformó radicalmente su existencia. A través de un video que recopila fotos y recuerdos inéditos, mostró el crecimiento de "Guille" desde sus primeros días hasta hoy, acompañando las imágenes con un extenso escrito cargado de gratitud y amor.

En su mensaje, la conductora no escatimó en palabras para describir la intensidad de este primer año juntas:

"28 de enero de 2025, la fecha que marca a fuego en mi vida el día más maravilloso, esperado, único y más trascendental de mi existencia. La llegada de mi hija Guillermina , el ser que llena mi alma, mi corazón y mi vida", escribió Campos .

Para Gisela , la maternidad ha sido un camino anhelado. En su publicación, destacó la felicidad de la rutina diaria y cómo la presencia de su hija resignifica incluso las dificultades: "Hoy soy la mujer más feliz del mundo viendo todas las mañanas la sonrisa de mi Guille , viéndola crecer y contemplando el milagro de la vida en ella. Todo lo hace diferente, aún los momentos más desafiantes que la maternidad tiene".

Un agradecimiento a sus seguidores

La publicación no solo fue una dedicatoria a su hija, sino también un reconocimiento al apoyo incondicional que recibió del público desde que anunció su embarazo. La conductora cerró su mensaje agradeciendo el cariño virtual que rodea a la pequeña:

"Gracias a todos por el amor hacia ella especialmente y a mí también desde el primer día que compartí con ustedes mi mejor noticia. Gracias por su amor. Comparto con ustedes pedacitos de momentos con mi milagro de amor".

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios de felicitaciones, celebrando junto a Gisela el primer año de su "milagro", Guillermina.

Otros saludos en las redes

Pero el festejo no quedó solo en la intimidad familiar. El entorno más cercano de la conductora también se volcó a las redes para llenar de mimos virtuales a la cumpleañera.

Figuras y amigos entrañables como Antonela Bertona y Flavio Eglez, entre otros allegados, compartieron mensajes cargados de ternura y buenos deseos, dejando en claro que Guillermina se ha convertido en la gran consentida de todo el grupo, siendo rodeada por una red de amor que celebra cada uno de sus pasos.