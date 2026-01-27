Sofía Gonet de alto voltaje: la Reini mostró y las redes deliraron

Mirá el impactante cambio de imagen de Sofía Gonet que conectó su pasado y presente. Todos los detalles en la nota.

Sofía “la Reini” Gonet compartió unas fotos que mostraron, sin demasiadas vueltas, un cambio contundente en su imagen personal. La influencer apeló a su clásico tono cercano y cómplice para invitar a sus seguidores a acompañarla en un proceso de transformación, que se trató del cierre de una etapa y la apertura de otra, más conectada con su historia.

El primer impacto llegó con la foto del “antes”. En un ambiente interior, Sofía se mostró con el cabello largo hasta los hombros, lacio, en un tono castaño claro prolijo y natural. La raya al medio y las puntas rectas enmarcaron su rostro con una sobriedad que combinó con el top negro de cuello alto que eligió para la ocasión.

La revelación apareció en las imágenes siguientes y el contraste fue inmediato. La Reini apostó por un corte bob por encima de los hombros, acompañado por un rubio claro luminoso que transformó por completo su apariencia. El flequillo recto, apenas desmechado, logró darle un aire más juvenil, mientras que las ondas suaves le dieron mayor movimiento y volumen.

Lo que también sorprendió fue el vestido largo de gasa negra completamente transparente que lució, que dejó ver la ropa interior (y la falta de ella). Incorporó al look una chaqueta negra de cuero y un pequeño bolso negro que terminaron de sellar su outfit. Al pie de las fotos escribió: “hasta que un día volví”.