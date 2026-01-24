El impactante look con el que Emilia Mernes presentó su nuevo hit: las fotos

Emilia Mernes anunció “Bota” con un look de inspiración Y2K que es un fuego. No te pierdas todos los detalles en la nota.

Emilia Mernes anunció el lanzamiento de su canción “Bota”. Mientras se encuentra instalada en Nueva York junto a Duki para estudiar inglés, la cantante no dejó de lado su identidad visual, esa que supo construir con referencias claras a los años 2000.

Las fotos promocionales fueron un despliegue de estilo pensado al detalle, en las cuales Emilia apostó por un conjunto de crop top camuflado de mangas cortas, al que superpuso un corpiño de bikini metalizado en color oro. El contraste entre lo utilitario del estampado y el brillo del metal creó un juego visual potente.

El look se completó con un culotte a juego con la remera, destacando la coherencia estética y el espíritu Y2K que la artista viene explorando desde hace varias temporadas. Sin embargo, el verdadero golpe de efecto llegó con los accesorios, especialmente el calzado. Emilia llevó unas botas de taco aguja con caña alta completamente cubiertas en piel sintética color marrón.

Como complemento, lució un gorro de piel que llevó sobre una gorra roja con visera, un layering poco convencional que terminó de consolidar la estética del look.