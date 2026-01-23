Juliana Awada publicó su actividad favorita para olvidar a Mauricio Macri: con look relajado y desde la Patagonia

A 15 días del anuncio que impactó a la política y la farándula, Juliana Awada se mostró en la cima de una montaña junto a su círculo íntimo de amigos.

A tan solo dos semanas de haber sacudido al país con el anuncio de su ruptura con Mauricio Macri, la empresaria Juliana Awada reapareció públicamente con una impronta renovada. Lejos del protocolo y las cámaras de la ciudad, la exprimera dama eligió los imponentes paisajes de la Patagonia para transitar este nuevo presente personal.

juliana awada trekking (4) El estilo "outdoor" de la empresaria: camisa leñadora y calzado técnico para enfrentar los senderos patagónicos. Instagram A través de sus redes sociales, la referente de moda compartió una bitácora visual de su reciente travesía por el sur, demostrando que el contacto con la naturaleza sigue siendo su principal refugio para sanar y reencontrarse con sus afectos más cercanos.

La travesía de Juliana Awada para alcanzar la cima tras su separación La jornada de senderismo no fue solo una actividad recreativa, sino un desafío físico que la propia Juliana se encargó de documentar con precisión. Para la ocasión, la empresaria lució un outfit técnico que ya es tendencia: musculosa negra, un pantalón celeste claro y la clásica camisa leñadora en tonos marrones y mostaza.

juliana awada trekking (1) "Qué gratificante es llegar": el mensaje de superación que Juliana publicó al alcanzar la cima del cerro. Instagram Acompañada por un grupo de amigos, Awada alternó momentos de esfuerzo intenso con pausas estratégicas para contemplar la inmensidad del paisaje, reafirmando su histórico fanatismo por las escapadas al aire libre.

juliana awada trekking (2) Relax y amigos: la pausa para la picada en medio de la montaña antes de encarar el tramo final del recorrido. Instagram En uno de los pasajes más significativos de su posteo de Instagram, la expareja de Mauricio Macri compartió una frase que muchos interpretaron en clave personal respecto a su reciente distanciamiento. “Trekking en Patagonia. Costó la subida, pero qué gratificante es llegar”, escribió junto a las postales de cumbre.