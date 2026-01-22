Este es el look que luce Juliana Awada tras su separación

Mirá las fotos de Juliana Awada y el look comfy chic que eligió para la Patagonia. Todos los detalles en la nota.

Juliana Awada eligió el sur argentino como refugio en un momento de cambio profundo. A poco de confirmarse su separación de Mauricio Macri, la empresaria textil se mostró lejos del ruido mediático y se mostró desde la calma, con un look comfy chic.

Las imágenes que compartió en redes sociales la mostraron disfrutando de una tarde al aire libre, rodeada de naturaleza, con un estilismo que hablaba de comodidad.

La pieza central fue una camisa oversized en tono verdoso, llevada con las mangas arremangadas y una caída relajada. Una prenda clave del guardarropa comfy chic que, combinada con un short de jean clásico azul, logró un equilibrio perfecto entre frescura y sobriedad.

En cuanto a los accesorios, Juliana lució unas zapatillas trekking en tonos neutros, pensadas para caminar y adaptarse al entorno natural, y sumó un sombrero fedora verde oliva que ya se había convertido en uno de sus sellos personales. El conjunto se completó con lentes de sol, el cabello recogido y una mochila funcional.