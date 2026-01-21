El periodista contó un detalle que puede cambiar todo tras la ruptura amorosa del año. En esta nota te contamos los detalles.

Mauricio Macri y Juliana Awada son claramente los protagonistas de la separación del año. El expresidente y su exesposa decidieron ponerle punto final a esta historia, pero un dato podría cambiarlo todo.

Juliana en sus redes sociales comunicó que "hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

En medio de toda la revolución que generó la noticia, Luis Ventura dio un dato que sorprendió a sus compañeros de A la Tarde (América). El presidente de APTRA y conductor de América reveló que la historia podría no estar cerrada del todo.

El dato que revelaron sobre Juliana Awada y Mauricio Macri Luis Ventura reveló un fuerte dato sobre Juliana Awada y Mauricio Macri tras la separación "Hay mucha gente reboloteando, hay mucha gente que trata de insinuar sobre ambas partes. Lo cierto es que todavía ninguna de las dos partes está decidida a dar el paso que tienen que dar porque no dan por sepultada la relación", contó el periodista.