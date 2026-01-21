El cambio de look de Juanita Tinelli: canchero y para inspirarse

No te pierdas todas las fotos y detalles del nuevo look de Juanita Tinelli, que apostó por un nuevo corte de pelo.

Juanita Tinelli sorprendió en redes sociales con un cambio de look que marcó un antes y un después en su imagen. La modelo, hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, decidió renovar su estilo con un flequillo desmechado que transformó por completo su impronta.

Bastó una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram para que el nuevo look se volviera tema de conversación. En las imágenes, Juanita apareció con su clásico cabello largo y oscuro, pero esta vez enmarcado por un flequillo abierto y liviano que suavizó sus facciones.

El contraste con su imagen anterior fue inmediato ya que, hasta ese momento, la modelo había sostenido un estilo más clásico, con el pelo largo y el rostro despejado. El flequillo introdujo una dosis de frescura, sin romper con su identidad estética, pero sí llevándola hacia un registro más rebelde incluso.