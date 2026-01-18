Nicki Nicole protagonizó una campaña de San Valentín con un look rojo de ensueño

Nicki Nicole protagonizó la campaña de San Valentín de Desigual con un look de impacto. No te pierdas

La cantante rosarina, Nicki Nicole, protagonizó la nueva campaña de San Valentín de la marca española Desigual. En la cuenta regresiva para el Día de los Enamorados, posó con un vestido largo que combinó bordó y rojo en un degradé.

El diseño contó con un escote irregular y de un solo hombro, con una silueta ajustada que destacó su figura con elegancia. Los sectores drapeados le dieron textura, mientras que un lazo que cruzó el cuello y cayó por la espalda se convirtió en uno de los detalles más distintivos de la pieza.

El look se completó con sandalias rojas de tiras finas cruzadas en el frente y taco ancho en forma de remolino, un calzado que destacó el carácter artístico del conjunto.

En el fashion film, Nicki apareció recibiendo distintos regalos a los que no les prestó demasiada atención. Sin embargo, cuando le entregaron una cartera de cuero bordó en forma de boca, esta sí logró captar su interés.

“Me encanta. Gracias, Cupido”, dijo al finalizar el clip. Desde la firma acompañaron con el mensaje: “Este día de San Valentín, Nicki Nicole solo quiere Desigual”.