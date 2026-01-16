Marrón chocolate y sastrería: dónde usó ese look la reina Letizia Ortiz

Descubrí cómo la reina Letizia Ortiz de España comunicó sobriedad y moda consciente con su estilismo. ¡Mirá!

Tras presidir actos oficiales por separado el día anterior, Felipe en París y ella en Madrid, los Reyes se trasladaron a Valencia para cumplir con una agenda marcada por la sensibilidad. En ese contexto, Letizia eligió un estilismo que encontró el punto exacto entre elegancia y discreción.

La jornada incluyó dos citas: la visita a la exposición La transformación de Valencia 1866-2026, organizada por el diario Las Provincias por su 160 aniversario, y el recorrido por el proyecto Salvem les fotos UPV/Recuperar las memorias en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

La Reina se mantuvo en tonos neutros, una paleta que dominó su armario desde siempre. El negro y el gris, protagonistas de sus primeros actos de 2026, cedieron esta vez espacio a una de las tendencias más fuertes de la temporada otoño/invierno, es decir, el marrón chocolate.

En un momento delicado para la Familia Real, marcado por la preocupación por la salud de la princesa Irene de Grecia, situación que llevó a la reina Sofía a cancelar su agenda, Letizia eligió mantenerse en un segundo plano.

El conjunto, en un marrón que rozó la gama del burdeos, contó con una blazer de hombros estructurados con solapa tipo esmoquin y doble bolsillo de tapeta, combinada con un pantalón de tiro alto y bajo acampanado que estilizó la silueta. Lo acompañó con un jersey de cuello alto de punto fino de Falconeri, confeccionado en cashmere.