La reina Letizia Ortiz repitió blusa: mirá dónde fue

Repetir también es tendencia. No te pierdas los detalles del look de la reina Letizia Ortiz de España para los Premios Zenda.

La reina Letizia retomó su agenda oficial en solitario al presidir los Premios Zenda 2024-2025 en la Real Fábrica de Tapices, mientras el rey Felipe se encontraba de viaje en París. Para esta ocasión, eligió un estilismo de aire romántico, alineado con el universo de las letras y con varias de sus últimas elecciones de vestuario.

Como pieza central, repitió una blusa gris con lazada de Hugo Boss que había estrenado en noviembre. Este diseño de corte recto, cuello con lazada ajustable, tejido fluido semitransparente, puños con botón y canesú trasero ancho, ya no se encuentra disponible en la web de la firma alemana.

Para completar el look, recurrió a otro de sus básicos infalibles: unos pantalones negros palazzo de Sybilla, confeccionados en crepé de seda, de tiro alto y pierna ancha. Un diseño que le generó una silueta estilizada y le dio equilibrio al conjunto.

Por último, en los pies eligió unos zapatos negros de tacón cómodo de Magrit, una firma habitual en su vestidor, mientras que los pendientes dorados alargados le enmarcaron el rostro con sutileza.