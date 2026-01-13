Mirtha Legrand y un look de verano en Mar del Plata que llamó la atención

La mesa de Mirtha volvió a ser protagonista desde Mar del Plata. No te pierdas todos los detalles del look que lució La Chiqui.

El regreso de Mirtha Legrand a la pantalla desde Mar del Plata se vivió como un acontecimiento que fue mucho más allá de la televisión. La apertura de una nueva temporada de La Noche de Mirtha volvió a llevar a La Chiqui al centro, no solo por su vigencia intacta sino por su puesta de estilo impecable como siempre.

Para esa noche inaugural, Mirtha eligió un conjunto firmado por Geronimo De la Iglezia, diseñador marplatense, que tuvo un valor simbólico adicional al apostar por el talento local. El conjunto, realizado en crepé y mini paillettes oro, combinó una túnica brillante de líneas geométricas con un pantalón recto en tono nude que le estilizó la silueta y equilibró el exceso de brillo con sobriedad.

El maquillaje destacó la luminosidad natural del rostro con sombras en gamas doradas y nude, delineado prolijo y una máscara intensa que le enmarcó la mirada. Los labios los llevó en un rosa suave, mientras que el peinado mantuvo el rubio platino característico de la conductora, trabajado en un brushing con ondas suaves y volumen controlado.

En cuanto a las joyas, llevó uno aros con piedras claras, un anillo con destellos y una pulsera a tono. Cada pieza fue pensada para sumar y no para distraer, logrando un look armónico donde el lujo se expresó desde la suma de detalles bien calibrados.