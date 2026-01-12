Cami Homs mostró su embarazo con un look ultra jugado

Cami Homs apostó a un vestido semitransparente y fue furor. No te pierdas todas las fotos en la nota.

No te pierdas las fotos del look de Cami Homs.

En pleno embarazo, la modelo e influencer, Cami Homs, compartió una serie de imágenes que no solo celebraron su presente personal, sino que también mostraron uno de los looks más hot del verano. Lejos de ocultar su panza, decidió convertirla en protagonista absoluta de un estilismo jugado.

En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se la vio luciendo un vestido semitransparente de tonalidades azuladas y violaceas, de escote pronunciado, que dejó ver una bikini llevada por debajo. Cabe descatar que el layering, las transparencias y el juego de superposiciones están posicionados como algunos de los recursos más fuertes del verano.

Debajo del vestido, Cami llevó una bikini compuesta por un corpiño bien escotado y una bombacha colaless, mientras que su panza, visible, se integró al look como parte del diseño, desafiando los códigos tradicionales de la moda maternal.

En cuanto al beauty look, eligió llevar el cabello suelto, bien lacio, y un maquillaje definido con delineado negro marcado en los ojos, sombras en tonos nude y brillo labial.