El pueblo perfecto para escapar del ruido cerca de Mar del Plata: bosques y playas tranquilas
Este pueblo es una opción que combina playas tranquilas, bosque, un ritmo pausado y está a 30 minutos de Mar del Plata.
Cada verano, muchos viajeros llegan a la costa atlántica en busca de mar y descanso, pero no todos quieren playas repletas ni noches ruidosas. En ese contexto, aparece un pueblo que conserva una identidad serena y natural, donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje ocupa el centro de la escena.
Mar de Cobo es ese pueblo distinto, ubicado a pocos kilómetros de Mar del Plata, que logró mantener su esencia. Con calles tranquilas, casas bajas y una fuerte presencia del bosque, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un verano calmo sin alejarse demasiado de los servicios básicos.
Este pueblo se destaca por sus playas amplias y poco concurridas, incluso en plena temporada alta. La combinación de arena, mar abierto y pinos crea un entorno muy particular dentro de la costa bonaerense, perfecto para largas caminatas, tardes de mate y descanso real frente al océano.
A diferencia de otros destinos cercanos, el pueblo no tiene grandes edificios ni centros comerciales. Esa ausencia de desarrollo intensivo permite que el paisaje se mantenga limpio y que el silencio sea parte de la experiencia cotidiana. El sonido del mar y del viento entre los árboles acompaña gran parte del día.
Este pueblo está a 30 minutos de Mar del Plata
En Mar de Cobo, el pueblo ofrece lo justo y necesario para una estadía cómoda. Hay pequeños almacenes, restaurantes sencillos, parrillas y ferias artesanales que funcionan durante el verano. La gastronomía es simple y casera, acorde al perfil del lugar, y refuerza la sensación de estar en un destino auténtico.
Para una familia tipo, este pueblo también resulta atractivo por sus costos moderados. Durante la temporada estival es posible encontrar alquileres semanales en casas y cabañas a valores más accesibles que en otros puntos de la costa atlántica, lo que permite disfrutar del verano sin un gasto excesivo.
Mar de Cobo es, en definitiva, un pueblo pensado para quienes buscan mar, naturaleza y tranquilidad. Un rincón bonaerense donde el verano se disfruta sin apuro, con playas abiertas y una calma que cada vez cuesta más encontrar.