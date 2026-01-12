El pueblo perfecto para escapar del ruido cerca de Mar del Plata: bosques y playas tranquilas

Este pueblo es una opción que combina playas tranquilas, bosque, un ritmo pausado y está a 30 minutos de Mar del Plata.

El pueblo de Mar de Cobo ofrece playas tranquilas y un entorno natural ideal para descansar en verano.

Cada verano, muchos viajeros llegan a la costa atlántica en busca de mar y descanso, pero no todos quieren playas repletas ni noches ruidosas. En ese contexto, aparece un pueblo que conserva una identidad serena y natural, donde el tiempo parece avanzar más lento y el paisaje ocupa el centro de la escena.

Mar de Cobo es ese pueblo distinto, ubicado a pocos kilómetros de Mar del Plata, que logró mantener su esencia. Con calles tranquilas, casas bajas y una fuerte presencia del bosque, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan un verano calmo sin alejarse demasiado de los servicios básicos.

Este pueblo se destaca por sus playas amplias y poco concurridas, incluso en plena temporada alta. La combinación de arena, mar abierto y pinos crea un entorno muy particular dentro de la costa bonaerense, perfecto para largas caminatas, tardes de mate y descanso real frente al océano.

mar-de-cobo.jpg Las playas que rodean al pueblo de Mar de Cobo se caracterizan por su amplitud y su bajo nivel de concurrencia. A diferencia de otros destinos cercanos, el pueblo no tiene grandes edificios ni centros comerciales. Esa ausencia de desarrollo intensivo permite que el paisaje se mantenga limpio y que el silencio sea parte de la experiencia cotidiana. El sonido del mar y del viento entre los árboles acompaña gran parte del día.

Este pueblo está a 30 minutos de Mar del Plata En Mar de Cobo, el pueblo ofrece lo justo y necesario para una estadía cómoda. Hay pequeños almacenes, restaurantes sencillos, parrillas y ferias artesanales que funcionan durante el verano. La gastronomía es simple y casera, acorde al perfil del lugar, y refuerza la sensación de estar en un destino auténtico.