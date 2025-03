El gesto buena onda de Cami Homs a Tini Stoessel, tras los rumores de reconciliación con Rodrigo de Paul

Siguen apareciendo nuevos detalles de la posible reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul después de que los dos famosos fueron fotografiados caminando juntos por las calles de Europa. Los rumores de romance tomaron fuerza y los ojos se posaron una vez más en la exmujer del futbolista argentino, buscando su reacción a las noticias. En medio de la polémica, Cami Homs posó en microbikini y extendió un gesto de amistad hacia la Triple T.

En la Fashion Week de París, Tini Stoessel lució looks impactantes durante sus apariciones en algunos de los desfiles más esperados de la temporada. La cantante argentina posó con estrellas internacionales de gran calibre, como la cantante estadounidense Chappell Roan y la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. Las fotos de su paso por el evento de la moda llegaron pronto a las redes sociales, donde Cami Homs tuvo un gesto que provocó sorpresa.

El gesto amistoso de Cami Homs con Tini Stoessel

Entre las imágenes de su outfit, Georgina Rodríguez compartió en su Instagram una foto posando junto a Tini Stoessel en el desfile de Ludovic de Saint Sernin. La publicación recibió más de 1.3 millones de 'me gusta' desde su publicación, pero toda la atención se la llevó el 'like' de una persona: Cami Homs le dio 'me gusta' a la foto de Tini Stoessel en el Fashion Week de París.

El gesto virtual de Cami Homs con Tini Stoessel entre rumores de su reconciliación con Rodrigo De Paul. Foto: Instagram @georginagio

Homs no fue la única botinera en interactuar con la publicación de Rodríguez y la cantante de "Un mechón de pelo". Entre las interacciones, también dejó su 'me gusta' Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Quedará por verse si el gesto de la influencer rosarina es una pista sobre la relación de Tini y De Paul o un simple gesto de amistad hacia la esposa de Ronaldo, con quien siempre mantuvo una relación cordial a pesar de la enemistad entre sus esposos.

¿Qué pasó con Young Miko? La sorprendente información en medio de rumores de reconciliación para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La foto del encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encendió rumores de reconciliación para la cantante y el futbolista, pero también generó preguntas acerca de la relación entre la Triple T y Young Miko. La rapera puertorriqueña había sido vinculada románticamente con Stoessel en los últimos meses, pero las versiones de romance se derrumbaron con la evidencia de una segunda oportunidad para el delantero del Atlético Madrid.

En "Implacables", revelaron un contundente dato sobre la relación de Tini Stoessel y Young Miko. "Lo último que se vio de ellas fue algo muy importante, y es cuando vos pasás la fiestas con tu pareja. Tini pasó la navidad con su familia, pero después se tomó un avión y se fue a Puerto Rico a pasar año nuevo, porque se la vio allá, tanto en la playa como en un bar, tomando algo. Ahí estaban las amigas de Stoessel, pero también estaba Young Miko y su hermano. Es decir que empezaron el año juntas, no hace mucho", contó Gustavo Méndez.