Cami Homs se mostró en microbikini con temática brasileña tras los rumores de reconciliación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel aparecieron juntos por primera vez en público desde su separación y encendieron los rumores de una posible reconciliación, a pesar de la cercanía de Stoessel y Young Miko en los últimos meses. En medio de las nuevas olas de especulación, la exmujer del futbolista argentino, Cami Homs, apareció en las redes sociales con unas fotos muy relajadas y a tono con las altas temperaturas que se viven en Argentina.

La finalista de "Bake Off Famosos" y el miembro de la Selección Argentina se conocieron cuando ella tenía 15 y él 17 años, y estuvieron juntos por más de una década. Después de haber formado una familia, De Paul decidió separarse y ponerse en pareja con Tini Stoessel, una decisión que causó gran polémica en el mundo del espectáculo. Desde entonces, la vida de soltera de Cami Homs se llenó de fiestas y nuevas oportunidades que aprovechó sin dudar.

La foto en microbikini de Cami Homs tras los rumores de reconciliación para Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Mientras las redes sociales se veían las fotos del encuentro furtivo entre la expareja, Cami Homs subió postales en bikini a su cuenta de Instagram. En las imágenes, la modelo e influencer viste una microbikini con los colores de Brasil (amarillo y verde). La bandera del país vecino puede verse en la parte inferior del conjuntito, que la botinera acompañó con su termo color fuccia y un tereré bien fresco para combatir la ola de calor que azota Buenos Aires.

La foto de Cami Homs en medio de rumores de reconciliación para Rodrigo de Paul y Tini. Foto: Instagram @camihoms

La publicación de Homs recibió más de 100 mil 'me gusta' desde su publicación. Si bien no hizo mención alguna de su expareja, algunos internautas incluyeron a Rodrigo de Paul en los comentarios de la foto: "¿Qué pensó Rodri cuando hizo el cambiazo? ¡Es algo que nunca voy a comprender!", comentó una cuenta. "De Paul puede decir lo que se le cante pero un error cometió dejando a esta madraza", acotó otra.

Los detalles del encuentro furtivo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

El pasado fin de semana, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron fotografiados caminando juntos por Europa. A dos años de su separación, la aparición de los dos famosos juntos elevó sospechas de una posible reconciliación, pero los nuevos detalles compartidos por los periodistas de "Intrusos" ponen en cuestionamiento una vuelta al romance para la Triple T y el "motorcito" de la Selección Nacional.

De acuerdo con la periodista Andrea Taboada, el encuentro entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no fue el primero que tuvieron los mediáticos en una ciudad europea: "Hay argentinos que los vieron salir del mismo gimnasio, muy top, concurrido por actores y actrices. En esa misma calle, Villanueva, vive De Paul". La información de Taboada ubica el reciente encuentro en Francia. Por su parte, Karina Iavícoli mencionó: "Me dicen que están juntos, no en pareja como antes".