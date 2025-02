Las impactantes fotos de Camila Homs en bikini: diosa impoluta

Camila Homs deslumbró a los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram al compartir en uno de sus más recientes posteos una serie de imágenes desde el patio de su casa, disfrutando de un momento a solas y del calor. La modelo se mostró en bikini ante sus fans.

En las fotos que subió a sus redes, se puede ver a la madre de los hijos del futbolista campeón del mundo Rodrigo de Paul en una bikini compuesto por colores verde oscuro y amarillo potente, sin dudas, no pasó desapercibida. Mientras tomaba tereré, Homs se tomó esas fotos que recibieron un sinfín de halagos por parte de los usuarios.

Camila Homs en bikini. (Instagram camihoms)

"Me compre la misma malla y no me queda igual jajajaj", "Saludos y cariños desde Paraguay. El tereré es lo máximo para los días de inmenso calor" y "Siempre fui team Cami y ahora mucho mas" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó a Camila Homs en su posteo de Instagram.

Camila Homs en bikini. (Instagram camihoms)

