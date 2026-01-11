La legendaria cantante que le confesó a Mirtha Legrand que salvó su vida de milagro

En el programa que encabeza la máxima estrella de la televisión argentina, una popular artista hizo una sentida revelación sobre su salud.

Mirtha Legrand dio inicio este sábado a una nueva temporada de su programa televisivo, y desde la ciudad de Mar del Plata contó como invitados a un seleccionado de cuatro estrellas de la música popular argentina, que compartieron un ida y vuelta con la diva en el que hubo espacio para una sorprendente confesión de parte de una de estas figuras.

Los convocados por Legrand para la primera emisión del año de La noche de Mirtha (eltrece) fueron Joaquín y Lucía Galán, junto a las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti. La protagonista de un sentido testimonio sobre su salud fue la cantante del icónico dúo Pimpinela, quien en 2024 fue sometida a una operación donde le extirparon un quiste premaligno en el páncreas.

Tras la consulta de Mirtha Legrand sobre la situación de la artista, Lucía Galán detalló: “Mi salud está bien, gracias a Dios”. Acto seguido, la intérprete definió como "un milagro" lo que sucedió con ella, y aseguró que la recuperación fue costosa.

La sentida confesión de Lucía Galán en el programa de Mirtha Legrand Lucía Galán habló sobre su salud en el programa de Mirtha Legrand Al profundizar en cómo se dieron los acontecimientos, Galán contó que el quiste fue detectado en España, pero su operación se hizo en nuestro país, puntualmente en el Sanatorio Mater Dei. La integrante de Pimpinela señaló que la pericia de un ecografista fue clave para que ella logre salvar su vida.