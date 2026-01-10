Mirtha Legrand regresó a Mar del Plata con un outfit inesperado y un pedido ferviente a sus seguidores

Este 2026 es el momento de la temporada 57 de los programas clásicos de Mirtha Legrand. Como es de costumbre, volvió a trabajar desde Mar del Plata.

La temporada veraniega de 2026 tuvo su bautismo de fuego con el regreso más esperado a la pantalla chica. Mirtha Legrand dio el puntapié inicial a su ciclo La Noche de Mirtha con una emisión de gala desde el emblemático Hotel Costa Galana. En una Feliz que luce radiante, la diva de los almuerzos y las cenas no ocultó su entusiasmo por volver a la ciudad balnearia.

El look diferente y el pedido ferviente de Mirtha Legrand. Aprovechando los primeros minutos del aire, Mirtha lanzó una fuerte arenga turística: “Estoy muy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana. Vengan a Mar del Plata, señores, está divina".

La audaz apuesta fashion de Mirtha Legrand en su debut 2026 Más allá de las charlas típicas de la cena, el gran impacto de la noche fue el vestuario de la conductora. Rompiendo con su histórico protocolo de vestidos de gala, Legrand apostó por un conjunto de pantalón y blusa que resaltó por su modernidad y elegancia. La propia Mirtha no dudó en destacar los detalles de su outfit: “Bueno, miren qué bonito lo que tengo hoy. Es un conjunto en crepe y mini paillet oro. Divino. Es muy bonito. Es de Gerónimo de la Iglesia, de aquí, de Mar del Plata”.

mirtha legrand (2) Mirtha Legrand sorprendió a su audiencia al lucir un sofisticado pantalón en su primer programa del año. Captura Eltrece La mística marplatense se completó con una invitación abierta a todo el país para disfrutar de la costa argentina. La diva se mostró maravillada con el estado actual de la ciudad, destacando tanto la oferta cultural como la gastronomía: “Las playas, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles, todo divino. Así que véngase a Mar del Plata. Hay que veranear en Mar del Plata, señores. ¡Vamos! Sí, señor. Y los teatros, que son fantásticos".