La conductora de América no se guardó nada y apuntó contra la participante del reality de Telefe.

Yanina Latorre finalmente llegó a MasterChef Celebrity para cuidarle el lugar a Maxi López. En el primer programa ya tuvo un tenso encuentro con Wanda Nara y hasta discutió de forma picante con La Joaqui por una información que dio sobre ella en Sálvese Quien Pueda.

Fiel a su estilo, la conductora decidió ventilar todos los detalles y contar la intimidad detrás del cruce con la cantante y pareja de Luck Ra: "Yo tenía buena onda antes de llegar. La Joaqui es una chica negadora de realidades que son bolu...", comenzó expresando.

Es que Yanina contó en pleno MasterChef que la artista tenía un camarín propio y lo negó rotundamente: "Tener un camarín no tiene nada raro. Es insegura. No quiere que se sepa porque ella es la única que tiene", entre los participantes, ya que Wanda Nara posee uno por ser la conductora.

Yanina Latorre apuntó contra La Joaqui Yanina Latorre destrozó a La Joaqui tras el fuerte cruce en MasterChef Celebrity: "La Joaqui es..." Pero esto no fue todo, ya que además decidió contar que habló con una productora del programa, la cual le dejó en claro que no están muy a gusto con las actitudes de la participante: "Hablé con una productora que me dijo: 'Los caprichos de La Joaqui me tienen los huevos secos'".