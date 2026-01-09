Escándalo en MasterChef Celebrity: la fuerte acusación contra Yanina Latorre que tensó el programa

La última edición de MasterChef Celebrity dejó de lado las recetas para dar paso a uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada. La presencia de Yanina Latorre como invitada especial alteró la dinámica del certamen y encontró en Sofía Gonet , conocida como "La Reini", a una rival que no dudó en confrontarla.

El conflicto se encendió cuando la esposa de Diego Latorre insinuó poseer información sensible sobre diversos futbolistas famosos, pero aclaró que no revelaría nada por respeto a los "códigos de botineras". Esta postura de hermetismo no cayó bien en la influencer de moda, quien decidió intervenir sin filtros.

"Me parece una pesada Yanina con eso", disparó Gonet en complicidad con Wanda Nara. Lejos de ignorar el comentario, Latorre contraatacó desde su estación de cocina: "Ay bueno, terminala. Pesada sos vos, querida" .

La discusión escaló rápidamente cuando La Reini cuestionó la lealtad de la panelista hacia el gremio deportivo: "Nena, tené códigos con otro. Mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos es imposible. Me gustaría que cuentes todo".

El momento más álgido llegó con la intervención de Wanda Nara , quien echó leña al fuego preguntando si ese silencio respondía a lealtad o a intereses económicos.

"¿Son códigos o será que le dan algún sobre?", lanzó la conductora, a lo que la polémica influencer respondió: "Sí, debe estar ensobrada para mí".

La acusación desató la furia de la conductora de Sálvese Quien Pueda, quien acusó a la joven influencer de utilizar la pelea para ganar visibilidad mediática. "Mirá Reini, sé que te querés colgar de mí para dos portales, pero ya no te voy a contestar. Yo, si quiero, me la como en dos panes", sentenció Yanina en el backstage del programa.

Por su parte, la expareja de Homero Pettinato defendió su propia construcción de carrera en las redes sociales: "Si hay algo que yo no necesito es colgarme de vos. Yo solita me meto en los quilombos".