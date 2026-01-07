El programa de Telefe sigue dando que hablar y en la emisión del martes fue líder nuevamente con un espectacular número.

MasterChef Celebrity es el programa éxito de las noches en la televisión argentina y gana de forma cómoda ante sus principales competidores. El ciclo de Telefe generó una enorme repercusión con la llegada de una participante muy famosa y esto lo capitalizó en un rating más que positivo.

El programa conducido por Wanda Nara no lo tuvo a Maxi López, quien fue a Europa para presenciar el nacimiento de su hijo, pero sí tuvo a nada más ni nada menos que Yanina Latorre. La conductora de América llegó al canal de la familia y se vivió cierta tensión.

El reality comenzó la nueva edición con 11 puntos de rating, que fue el piso que le dejó Pasapalabra, programa conducido por Iván de Pineda. Con el correr de los minutos, el número fue aumentando y llegó a tocar los 13 puntos de audiencia.

Yanina Latorre llegó a las cocinas de MasterChef Celebrity El gran rating que logró MasterChef Celebrity con la llegada de una participante muy famosa Yanina, fiel a su estilo, llegó a las cocinas y no se guardó nada. En un momento de la noche le reclamó a Wanda Nara que la desbloquee de Instagram para que puedan dialogar de forma normal después de tantos escándalos.