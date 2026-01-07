La Joaqui no dudó en enfrentar a la conductora de América en medio de su debut en el reality culinario.

MasterChef Celebrity se revolucionó con la llegada de Yanina Latorre. La conductora de América es reemplazante de Maxi López, quien tuvo que viajar para acompañar a su esposa en el nacimiento de Lando.

Wanda Nara fue, por supuesto, la encargada de anunciarla y, fiel a su estilo, la expanelista de LAM no se guardó absolutamente nada. Tuvo cruces picantes con la conductora y La Joaqui la cruzó fuertemente.

Yanina confirmó que tiene camarín en el canal y allí La Joaqui la interrumpió expresando que a ella nunca le dieron. En ese instante, la figura de América le expresó que le habían dicho que sí tenía, y la cantante lanzó un fuerte dardo: "Dicen muchas mentiras, es simple publicidad gratis".

La Joaqui enfrentó a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity La Joaqui cruzó a Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: "Nos filtraron que..." "A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo", arremetió nuevamente la pareja de Luck Ra mirándola fijamente. En ese instante, Wanda le consultó sobre la información que dio de la supuesta pelea entre la cantante y ella.