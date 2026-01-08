"Tremendo hijo de put...": Malena Pichot destrozó a Maxi López en redes por la polémica decisión que tomó con Daniela Christiansson

La actriz apuntó con dureza contra el exfutbolista tras sus recientes declaraciones en Cortá por Lozano sobre su pareja, Daniela Christiansson.

Maxi López regresó a la Argentina tras el nacimiento de su segundo hijo, Lando, fruto de su relación con Daniela Christiansson. El exfutbolista dio una entrevista para Cortá por Lozano y compartió una experiencia muy personal vinculada al nacimiento de Lando.

Según explicó López, el parto estaba previsto inicialmente para antes de Navidad, pero a último momento el plan cambió y se decidió esperar un nacimiento natural. "Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natural'", contó el participante de MasterChef Celebrity mientras el tiempo corría y él ya tenía compromisos asumidos en la Argentina.

Esto fue lo que dijo Maxi López en Cortá por Lozano sobre el nacimiento de su hijo Lando Maxi López Habló Sobre El Nacimiento De Su Hijo Lando Con los días pasando y la fecha de regreso cada vez más cerca, Maxi reconoció que la situación se volvió insostenible y pidió avanzar con una cesárea. "No aguanté", admitió, al recordar cómo finalmente el bebé nació el 31 de diciembre. Tras un parto sin complicaciones, pudo compartir los primeros días en familia antes de viajar nuevamente para retomar su trabajo.

Las declaraciones del exjugador de fútbol causaron polémica, ya que fue él quien tomó la determinación final, sin contemplar plenamente la voluntad de su esposa ni el proceso natural del parto.

Malena Pichot X El posteo de Malena Pichot contra el exfutbolista. Captura de pantalla X @malepichot. En las redes sociales, una de las famosas que se expresó al respecto fue Malena Pichot. La actriz criticó duramente a Maxi López con un letal posteo en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter).