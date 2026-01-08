Así será el excéntrico cumpleaños de Julieta Poggio: playa, catamarán y lujos de diva

Con horarios estrictos y consignas para sus invitados, Julieta Poggio tirará la casa por la ventana en este inicio de 2026 para celebrar su cumpleaños.

La ex Gran Hermano no hace nada a medias y su llegada a los 24 años no será la excepción. Fiel a su perfil mediático y arrollador, Juli Poggio diseñó un evento que rompe con todos los moldes tradicionales: un festival de tres jornadas consecutivas para soplar las velitas.

julieta poggio (2) Un catamarán privado será el escenario del primer día de celebraciones en alta mar. @poggiojulieta A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió el itinerario oficial que envió a su grupo de amigos, demostrando que detrás de la diversión hay una producción milimétrica. “Acá se festeja tres días”, sentenció la actriz y dejó en claro que es una diva hasta para estas celebraciones.

Cronograma VIP: los detalles del festejo XXL de Juli Poggio que sacude las redes cumpleanos-de-juli-poggio-2166219 Juli Poggio compartió el cronograma detallado de sus 24 años: "Acá se festeja tres días". @poggiojulieta La acción arranca este jueves con un despliegue de alto impacto. Julieta Poggio y sus invitados más cercanos abordarán un catamarán privado al mediodía para un festejo rodeado de agua y buena música. Sin embargo, la jornada no terminará allí; el plan incluye un after beach en un parador top para recibir el atardecer entre tragos y baile.

El viernes, el día oficial de su nacimiento, la agenda del cumpleaños combina lo íntimo con lo profesional. El mediodía será territorio de asado y piscina en la terraza de su residencia, un momento de relax ideal para recargar energías antes de la noche.

julieta poggio (3) El viernes, la influencer festejará su cumpleaños asistiendo a su obra de teatro, "Corto Circuito". @poggiojulieta Y es que el festejo se trasladará a las tablas: el grupo asistirá en masa a ver Corto Circuito, la pieza teatral que Poggio encabeza este verano. Es una movida audaz donde la influencer integra su presente laboral con el afecto de su círculo íntimo en una fecha tan especial.