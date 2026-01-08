Así será el excéntrico cumpleaños de Julieta Poggio: playa, catamarán y lujos de diva
Con horarios estrictos y consignas para sus invitados, Julieta Poggio tirará la casa por la ventana en este inicio de 2026 para celebrar su cumpleaños.
La ex Gran Hermano no hace nada a medias y su llegada a los 24 años no será la excepción. Fiel a su perfil mediático y arrollador, Juli Poggio diseñó un evento que rompe con todos los moldes tradicionales: un festival de tres jornadas consecutivas para soplar las velitas.
A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió el itinerario oficial que envió a su grupo de amigos, demostrando que detrás de la diversión hay una producción milimétrica. “Acá se festeja tres días”, sentenció la actriz y dejó en claro que es una diva hasta para estas celebraciones.
Cronograma VIP: los detalles del festejo XXL de Juli Poggio que sacude las redes
La acción arranca este jueves con un despliegue de alto impacto. Julieta Poggio y sus invitados más cercanos abordarán un catamarán privado al mediodía para un festejo rodeado de agua y buena música. Sin embargo, la jornada no terminará allí; el plan incluye un after beach en un parador top para recibir el atardecer entre tragos y baile.
El viernes, el día oficial de su nacimiento, la agenda del cumpleaños combina lo íntimo con lo profesional. El mediodía será territorio de asado y piscina en la terraza de su residencia, un momento de relax ideal para recargar energías antes de la noche.
Y es que el festejo se trasladará a las tablas: el grupo asistirá en masa a ver Corto Circuito, la pieza teatral que Poggio encabeza este verano. Es una movida audaz donde la influencer integra su presente laboral con el afecto de su círculo íntimo en una fecha tan especial.
Para el cierre del sábado, la propuesta de la ex hermanita de Gran Hermano subió la apuesta y dejó a sus seguidores boquiabiertos. La actriz reservó un parque acuático de forma exclusiva para que su entorno disfrute de los toboganes y las atracciones con almuerzo y bebidas libres. Este broche de oro, cargado de adrenalina y diversión lúdica, resume la esencia de la mediática, quien también mostró en redes los detalles de la ambientación de su cumpleaños: espuma, vasos temáticos y una marea de globos de colores que refuerzan su espíritu festivo.