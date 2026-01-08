Cómo murió James Ransone: revelaron la dolorosa causa de muerte del actor de It

Las autoridades de Los Ángeles confirmaron oficialmente a qué se atribuyó el deceso de James Ransone.

La justicia de Los Ángeles confirmó que el deceso se produjo el 19 de diciembre. / IMDB

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras conocerse los detalles finales sobre la partida de James Ransone. El actor, que supo cautivar a la audiencia en la mítica serie The Wire y brilló en éxitos recientes como It: Capítulo Dos y The Black Phone, falleció a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles.

james ransone (1) James Ransone, conocido por su papel en la serie de culto "The Wire", falleció a los 46 años. IMDB A varias semanas del triste suceso, el certificado de defunción obtenido por medios estadounidenses arrojó luz sobre el trágico final de una carrera que estaba en pleno apogeo tras el estreno de Black Phone 2 en 2025.

Los resultados de la autopsia de James Ransone y el adiós de su familia Según los datos ratificados por la Oficina del Médico Forense y difundidos por People y TMZ, el fallecimiento de Ransone ocurrió el pasado 19 de diciembre. El informe forense determinó que la causa exacta fue suicidio por ahorcamiento, descartando de plano la participación de terceras personas o cualquier indicio de criminalidad en la residencia donde fue hallado.

james ransone El actor recientemente había participado en "Black Phone 2", estrenada durante la temporada 2025. IMDB La policía angelina intervino tras un llamado de emergencia, pero las pericias posteriores confirmaron que no hubo elementos delictivos en la escena, cerrando así las especulaciones sobre su partida.

La noticia golpeó con fuerza a sus seguidores, pero especialmente a su círculo íntimo. Su esposa, Jamie, rompió el silencio en Instagram con un posteo que conmovió a la comunidad artística: “Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te amaré de nuevo. Tú me dijiste: Tengo que ser más como tú y tú tienes que ser más como yo. Y tenías tanta razón”.