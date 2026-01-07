Yanina Latorre le hizo una picante pregunta a Wanda Nara sobre Mauro Icardi y la respuesta se viralizó

Yanina llegó muy recargada a Telefe y no dudó en poner contra las cuerdas a la conductora.

Yanina Latorre finalmente llegó a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López y lo hizo de gran manera. En medio del programa, por supuesto que la expanelista de LAM le hizo fuertes reclamos y preguntas a Wanda Nara, conductora del ciclo.

En el inicio le pidió que la desbloqueara de Instagram y finalmente, horas después, la empresaria compartió una imagen junto a Latorre y la frase: "Desbloqueada". Lo que se volvió viral fue la mini entrevista que realizó Yanina mientras cocinaba.

"Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir paso", expresó Wanda Nara y allí comenzó la entrevista en plena cocina. La conductora no tuvo filtros y fue al hueso: "¿Del 1 al 10 cuánto lo odias a Mauro?".

Wanda sorprendió con su respuesta: "Creo que no lo odio, no es odio ni resentimiento. A mí me da lástima la gente poco inteligente". Luego de esto, Yanina le consultó si lo veía feliz en lo que sería la relación con la China Suárez y dejó en claro que no lo ve para nada feliz.