Yanina Latorre le hizo una picante pregunta a Wanda Nara sobre Mauro Icardi y la respuesta se viralizó
Yanina llegó muy recargada a Telefe y no dudó en poner contra las cuerdas a la conductora.
Yanina Latorre finalmente llegó a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López y lo hizo de gran manera. En medio del programa, por supuesto que la expanelista de LAM le hizo fuertes reclamos y preguntas a Wanda Nara, conductora del ciclo.
En el inicio le pidió que la desbloqueara de Instagram y finalmente, horas después, la empresaria compartió una imagen junto a Latorre y la frase: "Desbloqueada". Lo que se volvió viral fue la mini entrevista que realizó Yanina mientras cocinaba.
Te Podría Interesar
"Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir paso", expresó Wanda Nara y allí comenzó la entrevista en plena cocina. La conductora no tuvo filtros y fue al hueso: "¿Del 1 al 10 cuánto lo odias a Mauro?".
La sorpresiva respuesta de Wanda Nara cuando Yanina Latorre le preguntó por Mauro Icardi
Wanda sorprendió con su respuesta: "Creo que no lo odio, no es odio ni resentimiento. A mí me da lástima la gente poco inteligente". Luego de esto, Yanina le consultó si lo veía feliz en lo que sería la relación con la China Suárez y dejó en claro que no lo ve para nada feliz.
Latorre coincidió con Wanda y dejó en claro que para ella el futbolista no está feliz. En el final de la charla, la empresaria le dejó en claro que le tiene que cuidar muy bien el lugar a Maxi López, ya que no quiere que se arruine la buena relación que lograron conseguir luego de años de conflictos.