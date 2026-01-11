Mirtha Legrand sufrió un fulminante revés en su debut de temporada: el especial de Telefe que aplastó a la diva en el rating

La legendaria conductora dio inicio a un nuevo año de su programa junto a populares figuras de la música argentina. Pero una estratégica jugada del canal líder en las mediciones, se impuso claramente en la contienda.

Mirtha Legrand comenzó este sábado una nueva temporada de su programa televisivo, con una transmisión desde la ciudad de Mar del Plata que de antemano generó expectativas. En tanto que Telefe decidió no quedarse atrás en la competencia, y en el mismo horario programó un especial de su tanque más exitoso, consiguiendo una aplastante victoria en el rating que le arruinó el inicio de ciclo a la diva.

Con los hermanos Lucía y Joaquín Galán, legendarios integrantes del dúo Pimpinela, sumada a la presencia de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, Legrand apostó por figuras populares y de probada eficacia frente a cámaras. Sin embargo, el resultado en materia de rating no estuvo a la altura de lo esperado y La noche de Mirtha (eltrece) cayó por una notoria diferencia ante la emisión extra de MasterChef Celebrity, que Telefe puso al aire de manera simultánea.

Mirtha Legrand cayó en el rating ante una astuta jugada de Telefe El look diferente y el pedido ferviente de Mirtha Legrand. Concretamente, el capítulo especial del reality de gastronomía que conduce Wanda Nara promedió 6.2 puntos de rating, marca con la que el programa de Telefe se consagró como lo más visto del sábado en la televisión abierta argentina. Mientras que el clásico de Mirtha Legrand consiguió 3.3, es decir poco más de la mitad de lo que logró su imbatible rival.

Con ese número, la legendaria conductora quedó en el tercer puesto de lo más elegido en eltrece durante la jornada, debajo de Cine 13 con la película Cada respiro que das, y del empate en el segundo lugar entre Cine 13 con el film Rascacielos: rescate en las alturas y la legendaria serie La familia Ingalls; que promediaron respectivamente 3.6 y 3.4 puntos de rating.