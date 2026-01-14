Estrellas blancas y Hermès: el look invernal de la China Suárez que es furor

La China Suárez brilló en Turquía con un look estrellado perfecto para el invierno. No te pierdas las fotos en la nota.

No te pierdas el look para patinar de La China.

Desde Turquía, y en pleno invierno, la China Suárez se mostró en una salida familiar para patinar sobre hielo. Para la ocasión, eligió un conjunto de dos piezas en color negro, completamente estampado con estrellas blancas de gran tamaño, un motivo gráfico que le dio personalidad al look.

El conjunto estuvo compuesto por una campera entallada con cierre frontal y cinturón al tono, que le marcó la cintura, y un pantalón a juego con el mismo motivo gráfico. Debajo, la actriz llevó una polera blanca que asomó sutilmente en el cuello, iluminándole el rostro y rompiendo con la monocromía oscura del conjunto.

Como complemento estrella, la China incorporó una cartera Hermès Kelly negra de cuero con herrajes plateados. El accesorio, regalo de Mauro Icardi, se integró con naturalidad al outfit, logrando una estética donde el lujo se expresó desde la elección justa y no desde el exceso.

En una de las imágenes más comentadas, la actriz posó sonriente junto a su hija Rufina Cabré. La nena llevó un conjunto total black compuesto por campera polar y pantalón parachute.