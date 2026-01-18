Tunuyán en verano: naturaleza, historia y propuestas low cost para disfrutar el Valle de Uco

Tunuyán se posiciona cada verano como una de las alternativas más atractivas del Valle de Uco para quienes buscan combinar descanso, naturaleza, actividades al aire libre y una propuesta turística accesible. Este departamento ofrece una diversidad de experiencias pensadas tanto para familias como para parejas o grupos de amigos, con costos sensiblemente más bajos que otros destinos de montaña de la provincia.

Uno de los grandes diferenciales de Tunuyán es su abanico de espacios públicos y parques recreativos, ideales para disfrutar durante los días de calor. El Parque La Lombardía, a orillas del río Tunuyán, invita a recorrer senderos naturales, aprovechar su paseo gastronómico y compartir actividades al aire libre en un entorno cuidado y familiar. A pocos minutos, el Parque Las Vías Nicolino Locche -un predio recuperado del antiguo ferrocarril- se transformó en un punto de encuentro con espacios deportivos, recreativos y zonas verdes pensadas para todas las edades.

Para quienes buscan una conexión más profunda con la naturaleza y la historia, el Manzano Histórico es, sin dudas, la joya turística del departamento. Ubicado a 113 kilómetros de la ciudad de Mendoza y al pie de la Cordillera de los Andes, este paraje combina paisajes imponentes, ríos de deshielo y una fuerte impronta sanmartiniana. Allí, el visitante puede realizar trekking, caminatas guiadas, cabalgatas, recorridos en bicicleta y visitas a museos, además de disfrutar de una gastronomía regional que va desde propuestas tradicionales hasta opciones gourmet vinculadas al enoturismo.

El circuito histórico-cultural del Manzano Histórico incluye el árbol histórico, el Museo Municipal Retorno a la Patria, el Museo Sanmartiniano, el Museo de Ciencias Naturales y el monumento Retorno a la Patria, todos conectados por un recorrido temático que pone en valor el paso del General José de San Martín por la zona. A esto se suma el Parque Temático Sanmartiniano, ubicado sobre la ruta provincial 94, un espacio educativo y gratuito que recibe visitantes de todo el país y refuerza la identidad cultural de Tunuyán.

En materia de alojamiento, el destino se destaca por su perfil low cost. Existen opciones registradas que van desde los $15.000 a los $30.000 por persona y por noche, según ubicación y servicios, incluyendo hoteles, cabañas, departamentos y habitaciones. Desde la Dirección de Turismo municipal recomiendan contratar únicamente prestadores habilitados, disponibles en la plataforma oficial “Viví Tunuyán”, y verificar siempre los datos antes de realizar una reserva.

Tunuyán y la Tonada

Para quienes priorizan reducir gastos, los campings municipales del Manzano Histórico son una excelente alternativa. Con tarifas accesibles y servicios básicos, permiten disfrutar de la naturaleza, compartir asados en familia y vivir la experiencia de dormir bajo las estrellas. Estos espacios cuentan con valores diferenciados para carpas, vehículos y casillas rodantes, y mantienen un fuerte atractivo entre turistas jóvenes y grupos familiares.

En el calendario estival, el Festival Nacional de la Tonada suma un plus cultural y musical, convocando a miles de visitantes a fines de enero y comienzos de febrero. Las noches festivaleras comenzarán el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia, que además de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada incluirá el cierre musical de Coti Sorokin.

Durante el sábado 31 de enero, la programación se centrará en la tonada y el folklore, con la presentación de Lázaro Caballero y Los Campedrinos, dos referentes de la música folklórica nacional. Y, la noche del domingo 1 de febrero tendrá como punto culminante el show de Abel Pintos, quien vuelve a pisar escenario tunuyanino con su mejor repertorio.

Sin embargo, Tunuyán demuestra que su oferta turística va mucho más allá de un evento puntual. Su combinación de naturaleza, historia, servicios accesibles y actividades gratuitas o de bajo costo lo convierten en un destino completo, ideal para disfrutar del verano mendocino sin resignar calidad ni experiencias memorables.