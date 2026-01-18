Jardinería: las cinco plantas pequeñas que desafían la ola de calor en verano

En jardinería el trabajo se complica en verano por las altas temperaturas. Sin embargo, hay plantas que sobreviven sin problemas.

El verano es un verdadero desafío para la jardinería. Las altas temperaturas y las noches sofocantes exigen un cambio de paradigma. No solo hay que elegir las plantas por su belleza, sino que hay que buscar especies que puedan resistir el estrés térmico.

Las plantas resistentes en verano Existen variedades de plantas que son ideales para quienes viven en departamentos con balcones o casas con patios internos que son muy calurosos.

La planta más fiel y resistente al sol directo es la portulaca. Es una especie rastrera que sobrevive al calor y además sus flores se abren cuando la radiación es muy intensa. Sus hojas carnosas funcionan como tanques de reserva.

La segunda opción es la sansevieria enana. Es conocida por su robustez casi indestructible. Es una versión compacta ideal para rincones donde el calor se encierra. Además, es una planta purificadora que libera oxígeno durante la noche lo que hace que sea una compañera perfecta para dormitorios calurosos.

cactus Sus flores son hermosas. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Los cactus son muy resistentes sobre todo en verano. Foto: Fuente: Shutterstock También la kalanchoe es la prueba de que se puede tener flores vibrantes sin sufrir por el aire seco. Se trata de una suculenta con follaje firme y ramos florales duraderos a pesar del termómetro. Se adapta al microclima de los departamentos modernos.