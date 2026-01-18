Jardinería: las cinco plantas pequeñas que desafían la ola de calor en verano
En jardinería el trabajo se complica en verano por las altas temperaturas. Sin embargo, hay plantas que sobreviven sin problemas.
El verano es un verdadero desafío para la jardinería. Las altas temperaturas y las noches sofocantes exigen un cambio de paradigma. No solo hay que elegir las plantas por su belleza, sino que hay que buscar especies que puedan resistir el estrés térmico.
Las plantas resistentes en verano
Existen variedades de plantas que son ideales para quienes viven en departamentos con balcones o casas con patios internos que son muy calurosos.
La planta más fiel y resistente al sol directo es la portulaca. Es una especie rastrera que sobrevive al calor y además sus flores se abren cuando la radiación es muy intensa. Sus hojas carnosas funcionan como tanques de reserva.
La segunda opción es la sansevieria enana. Es conocida por su robustez casi indestructible. Es una versión compacta ideal para rincones donde el calor se encierra. Además, es una planta purificadora que libera oxígeno durante la noche lo que hace que sea una compañera perfecta para dormitorios calurosos.
También la kalanchoe es la prueba de que se puede tener flores vibrantes sin sufrir por el aire seco. Se trata de una suculenta con follaje firme y ramos florales duraderos a pesar del termómetro. Se adapta al microclima de los departamentos modernos.
Otra alternativa son los cactus globosos. Son los arquitectos de la eficiencia hídrica. Su forma circular reduce la superficie de evaporación permitiendo que soporten las horas más fuertes del sol. Son capaces de vivir durante décadas en un mismo recipiente.
Por último, la vinca es una planta que mantiene su producción de pétalos incluso bajo el sol más fuerte. Es una de las especies más estudiadas por su inmunidad a las enfermedades comunes. Tolera el calor extremo en zonas urbanas.