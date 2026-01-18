Deshidratación silenciosa en verano: la señales que pasan inadvertidas en medio las altas temperaturas

En verano las personas suelen deshidratarse más seguido por las altas temperaturas y la transpiración. El consejo de los expertos para que no haya deshidratación.

Durante el verano con las altas temperaturas el organismo pierde líquidos a través de la respiración y la transpiración, incluso cuando las personas no están realizando actividad física. Esa pérdida constante es definida por los especialistas como “deshidratación leve sostenida”.

Síntomas silenciosos de deshidratación en verano Muchas veces esa deshidratación, especialmente en verano, pasa desapercibida, pero comienza a deteriorar la salud y el rendimiento diario de las personas. Un informe difundido recientemente por la Agencia Noticias Argentinas muestra que es importante detectar este tipo de alertas tempranas para que el cuadro no termine en un golpe de calor.

En este caso hay que prestar atención a algunos signos como la orina oscura, la sequedad persistente de mucosas (ojos y boca) y a la fatiga o agotamiento sin ninguna causa aparente.

tomar agua.jpg El consejo de los expertos para evitar la deshidratación en verano. Shutterstock. Muchos esperan a sentir sed en verano para tomar agua. Sin embargo, la doctora Carolina Arriva, especialista en cardiología, advirtió que cuando la persona tiene sed es porque el cuerpo entró en una fase de deshidratación. Es por eso que hay que ingerir líquidos en forma rítmica todos los días y hay que adquirir ese hábito de prevención.

Por otra parte, hay que saber que los niños y los adultos forman parte de los grupos de riesgo porque tienen una percepción de la sed disminuida por eso hay que extremar los cuidados.