Evangelina Anderson y el look del verano que es furor: mirá que usó

Mirá cómo llevar jean de pies a cabeza y verte chic según Evangelina Anderson. Todos los detalles en la nota.

Evangelina Anderson lució un look total denim que demostró que el jean, bien llevado, puede ser sinónimo de elegancia. Dueña de un guardarropa donde conviven los must del verano, Evangelina apostó por una tendencia que pisa fuerte en esta temporada.

El total denim, lejos de resultar predecible, apareció en ella de forma más sofisticada y sensual. La parte superior del outfit estuvo compuesta por un corset de denim con botones grandes, hombros al descubierto y un escote profundo.

Para la parte inferior, eligió un pantalón de estilo sastrero, también en denim, que funcionó dándole equilibrio al conjunto. El contraste entre el corset y el pantalón creó una armonía visual que elevó el look y lo alejó de cualquier lectura casual.

El estilismo se completó con el cabello atado, dejando el rostro despejado, y unos anteojos de sol que reforzaron el aire urbano del outfit.