Impactante: Maluma dijo adiós a la barba y revolucionó las redes con su nuevo look

El nuevo rostro de Maluma: sin barba, sin filtros y con la piel como protagonista. Todos los detalles y fotos en la nota.

Maluma logró sacudir las redes sociales sin lanzar música nueva ni aparecer en una alfombra roja. Bastó decirle adiós a la barba. El cantante colombiano se mostró con el rostro completamente despejado, la piel en primer plano y una imagen que muchos de sus seguidores definieron como un regreso a sus inicios.

El cambio de look se conoció a través de una publicación compartida por la doctora Elizabeth Arroyave, dermatóloga de confianza del artista, quien acompañó las imágenes con un mensaje cercano y revelador: “Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido”.

Lejos de presentar el afeitado como un mero cambio estético, la especialista lo vinculó a un proceso consciente de cuidado personal. “La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”, agregó.

Esto se dio en un momento clave para la cultura beauty masculina, en el que el cuidado de la piel dejó de ser un tabú y comenzó a ocupar un lugar central, no solo como una cuestión estética, sino como parte del bienestar general. La propia Arroyave reforzó esta idea al destacar el uso de ingredientes avanzados como el PDRN y la niacinamida en tratamientos orientados a la salud cutánea, priorizando la calidad de la piel por sobre cualquier intervención invasiva.

Maluma apareció con una piel uniforme, luminosa, y unos rasgos faciales que la barba había enmarcado durante años, pero que ahora cobraron un protagonismo distinto. El resultado fue una imagen más fresca y, para muchos, sorprendente.