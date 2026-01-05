Emilia Mernes y el look bajo cero de Chanel que llevó a la montaña

Mirá en la nota todas las fotos del outfit invernal más comentado de la temporada que lució Emilia Mernes.

Después de un año intenso sobre escenarios, Emilia Mernes viajó a la nieve junto a Duki y amigos. Aunque no reveló el destino exacto, se compartió algunas fotos del viaje. Y, para una jornada de bajas temperaturas, eligió un outfit off white pensado para el frío extremo.

Emilia lució un tapado largo con un suéter al tono y un pantalón recto, logrando una silueta limpia y muy elegante. El conjunto se completó con unas botas de nieve, funcionales y acordes al entorno.

Sin embargo, el verdadero protagonista fue el accesorio que coronó el look fue un gorro blanco estilo ruso firmado por Chanel, con el logo de la casa en negro, y confeccionado en piel de cordero.

Según el sitio oficial de la firma francesa, el gorro tiene un valor de 1.925 dólares, lo que equivale a casi tres millones de pesos. Para completar el estilismo, Emilia sumó unos guantes de cuero negros, lo que le dio un cierre sofisticado.