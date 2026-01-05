Presenta:

Estilo

|

Emilia Mernes

Emilia Mernes y el look bajo cero de Chanel que llevó a la montaña

Mirá en la nota todas las fotos del outfit invernal más comentado de la temporada que lució Emilia Mernes.

MDZ Estilo

Mirá el lujoso look invernal de Emilia Mernes.
Mirá el lujoso look invernal de Emilia Mernes.

Después de un año intenso sobre escenarios, Emilia Mernes viajó a la nieve junto a Duki y amigos. Aunque no reveló el destino exacto, se compartió algunas fotos del viaje. Y, para una jornada de bajas temperaturas, eligió un outfit off white pensado para el frío extremo.

Emilia lució un tapado largo con un suéter al tono y un pantalón recto, logrando una silueta limpia y muy elegante. El conjunto se completó con unas botas de nieve, funcionales y acordes al entorno.

Te Podría Interesar

Sin embargo, el verdadero protagonista fue el accesorio que coronó el look fue un gorro blanco estilo ruso firmado por Chanel, con el logo de la casa en negro, y confeccionado en piel de cordero.

Según el sitio oficial de la firma francesa, el gorro tiene un valor de 1.925 dólares, lo que equivale a casi tres millones de pesos. Para completar el estilismo, Emilia sumó unos guantes de cuero negros, lo que le dio un cierre sofisticado.

No te pierdas las fotos del look de Emilia Mernes:

emilia-mernes-en-la-nieve-con-un-gorro-de-piel-de-oveja-de-chanel-foto-chanel-KF3H3TJQE5BH7CJ5IB7B6XCDIM
Lujo extremo: el gorro Chanel de Emilia Mernes.

Lujo extremo: el gorro Chanel de Emilia Mernes.

emilia-mernes-marco-tendencia-con-su-look-de-nieve-foto-chanel-2FD3SHKBKBEEXDC5VDRDHU63XU
Emilia Mernes y su apuesta de lujo.

Emilia Mernes y su apuesta de lujo.

emilia-mernes-y-duki-revolucionaron-las-redes-con-sus-looks-de-alto-invierno-foto-chanel-ZWIW4JVTDRFLXK4NY7SM46ZHCY
Emilia Mernes junto a Duki.

Emilia Mernes junto a Duki.

Archivado en

Notas Relacionadas