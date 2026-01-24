María Vázquez confirmó el poder del black dress en 2026 con su look

Todos los detalles del look de María Vázquez que adelantó la tendencia del año. ¡Mirá la foto en la nota!

María Vázquez apostó por una prenda que promete convertirse en protagonista del año: el vestido negro. A través de su cuenta de Instagram, donde reune más de 300 mil seguidores, mostró su look con toda la onda.

El vestido elegido se destaca por su silueta estilizada y ceñida, y con una caída fluida. Confeccionado en algodón tipo morley, el diseño contaba con detalles de encaje en los laterales, logrando transparencias sutiles que realzaron su figura sin caer en excesos.

El corte en la pierna y las aperturaron intensificaron el aire nocturno del look, convirtiéndolo en una alternativa moderna al vestido clásico.

Para completar el estilismo, María Vázquez recurrió a un collar tipo choker con piedra metálica y anteojos circulares en tono chocolate.