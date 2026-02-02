No guardes el paragüas: cuándo vuele a llover en Mendoza

Tras el respiro de sol del lunes, los pronósticos anticipan lluvias aisladas y viento sur este martes en Mendoza, con mayor impacto en Valle de Uco y baja leve de temperatura.

Este lunes muestra un tiempo más estable y algo de sol en Mendoza, pero los pronósticos anticipan el regreso de las lluvias. Según los modelos meteorológicos, las precipitaciones volverán a sentirse este martes 3 de febrero, con mayor intensidad en algunos sectores de la provincia.

De acuerdo con las proyecciones, las primeras lluvias comenzarían desde el mediodía en la zona cordillerana y, con el correr de las horas, avanzarían hacia la precordillera hasta alcanzar el llano durante la siesta mendocina. Se trataría de fenómenos aislados, por lo que no impactarán de manera uniforme en todo el territorio, y estarán acompañados por actividad eléctrica moderada.

Los registros más intensos se esperan en el Valle de Uco. Según el pronóstico del modelo Windy, Tunuyán, Tupungato y San Carlos concentrarían las precipitaciones más fuertes pasado el mediodía. En cambio, para los departamentos del Gran Mendoza, las lluvias llegarían después de las 18.

Mirá el pronóstico de Windy para el Martes en Mendoza Vuelven las lluvias a Mendoza Los registros más intensos se esperan en el Valle de Uco. Las precipitaciones podrían extenderse durante la madrugada del miércoles, pero con un desplazamiento hacia el este provincial, especialmente en zonas de La Paz, en el límite con San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la probabilidad de lluvias, aunque por el momento su Sistema de Alerta Temprana no emitió advertencias. De todos modos, no se descarta que hacia la tarde o noche del martes se evalúe la publicación de una alerta, si las condiciones lo requieren.

Además de las lluvias, se espera el ingreso de vientos intensos del sector sur, lo que favorecerá un leve descenso de la temperatura. En principio, no se prevén tormentas tan fuertes como las registradas la semana pasada.