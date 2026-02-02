BLOWMAX, renueva su e-commerce en Mendoza para una mejor experiencia y ahora también para comprar mayorista

Blowmax continúa consolidando su liderazgo en el segmento de supermercados mayoristas y minoristas de Mendoza con el lanzamiento de su nuevo canal de venta online. A través de su renovada plataforma digital, disponible en www.blowmax.com.ar , la empresa presenta su “quinta sucursal”, completamente digital, que permite realizar compras mayoristas y minoristas de forma ágil, segura y desde cualquier punto de la provincia.

Este nuevo e-commerce representa un hito para el sector, ya que Blowmax se posiciona como el primer supermercado mayorista de Mendoza en ofrecer un canal digital de compras, pensado especialmente para comercios, restaurantes, empresas y también para el público general.

La nueva plataforma no es solo una tienda online, sino una herramienta integral de compra desarrollada para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario. Con una interfaz intuitiva, navegación rápida y diseño adaptable a cualquier dispositivo, los clientes pueden realizar pedidos en pocos minutos, consultar stock actualizado y acceder a una amplia variedad de productos.

El sitio está orientado tanto a quienes realizan compras para el hogar como a clientes mayoristas, que ahora pueden gestionar volúmenes, precios y beneficios especiales directamente desde la web.

Uno de los principales valores agregados del nuevo canal digital es su sistema de logística inteligente. La plataforma garantiza stock actualizado, seguimiento del pedido en tiempo real, notificaciones automáticas y trazabilidad completa, lo que permite una entrega precisa, eficiente y transparente.

“Buscamos que la tecnología sea una verdadera aliada del cliente. Invertimos en una plataforma que facilita la decisión de compra de los mendocinos a través de variedad, precios competitivos y una logística inteligente. Nuestro sistema permite ofrecer trazabilidad y transparencia absoluta sobre el estado y la entrega de cada pedido”, señalaron directivos de la firma.

Un paso más en la digitalización del consumo en Mendoza

Con este lanzamiento, Blowmax reafirma su apuesta por la digitalización como motor de crecimiento, mejorando la experiencia de compra y adaptándose a las nuevas formas de consumo en Mendoza. La nueva tienda online ya se encuentra operativa y disponible para compras mayoristas y minoristas en todo el territorio provincial.