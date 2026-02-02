Lunes caluroso en Mendoza con nubosidad alta y máxima de 34°

El pronóstico para Mendoza anticipa un lunes con ascenso de la temperatura, cielo algo nublado y vientos leves del noreste.

El lunes sube la temperatura en Mendoza, con nubosidad alta y una máxima prevista de 34°.

El lunes arranca con un ascenso de la temperatura en Mendoza y un cielo algo nublado que se irá despejando con el correr de las horas. Según el pronóstico, se espera una jornada estable en el llano, con condiciones típicas de verano.

La mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, en un contexto de vientos leves del noreste que acompañarán el aumento térmico. En la zona de cordillera, en tanto, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin cambios bruscos previstos durante la jornada.

En cuanto a alertas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por fuertes ráfagas de viento, pero solo afectará a Malargüe. Según el organismo, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes El pronóstico para el martes y miércoles en Mendoza Para el martes se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, aunque el escenario volverá a tornarse inestable hacia la noche, con probabilidad de tormentas y vientos algo fuertes del sector sur. La máxima será de 33° y la mínima de 22°, con cielo poco nuboso en cordillera.