Lluvias e incendios: el tiempo extremo sacude al país y obliga a extremar precauciones

El contraste térmico y el alto contenido de humedad están generando condiciones propicias tanto para tormentas severas como para la propagación de incendios. Además que mientras la Patagonia enfrenta temperaturas extremas con alerta roja por calor e incendios forestales activos, el norte argentino y la región cuyana permanecen bajo alerta por tormentas severas.

Este patrón refleja la fuerte inestabilidad que domina gran parte del país, con fenómenos meteorológicos intensos y de rápida evolución. En el sur, las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz registran temperaturas excepcionalmente altas, con máximas que superan ampliamente los valores normales, favoreciendo la propagación de incendios forestales y condiciones de riesgo extremo. En paralelo, en el NOA y Cuyo, la combinación de aire cálido, humedad elevada y forzantes dinámicos genera tormentas con lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica, afectando principalmente a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

incendios forestales Las máximas que superan ampliamente los valores normales, favorecen la propagación de incendios forestales. Archivo MDZ. Cambios significativos en el recambio turístico A partir del viernes 30 de enero, se prevé un cambio significativo en el patrón meteorológico, con el avance de un nuevo frente frío que comenzará a desplazarse desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema favorecerá un descenso de temperaturas en el sur y centro, al tiempo que reactivará lluvias y tormentas en amplias regiones, incluyendo La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Litoral.

Este recambio de masas de aire marcará el inicio de un período más inestable, con jornadas de menor calor extremo en la Patagonia, pero con persistencia de precipitaciones y tormentas en el centro y norte del país. La evolución del frente también impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se no se descartan chaparrones aislados y confirma un ambiente más templado hacia el fin de semana. Se destaca que probablemente la próxima semana, las temperaturas en el AMBA pueden conformar una nueva ola de calor, la tercera de 2026.

lluvias Una fuerte inestabilidad domina gran parte del país En el marco del fin de semana de recambio turístico, estas condiciones adquieren especial relevancia. Las principales rutas hacia la Costa Atlántica bonaerense, las sierras de Córdoba y el Litoral podrían verse afectadas por lluvias intensas, reducción de visibilidad y ráfagas de viento. En la Patagonia, si bien el descenso térmico traerá alivio, continuará el riesgo por incendios, especialmente en zonas cordilleranas de Chubut y Río Negro. Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, mantenerse informado y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.