Pasé y miré: un gran bache rompió dos autos en la ruta 7

Conductores y transeúntes denunciaron que un gran bache en la ruta 7 a la altura del arroyo Los Puquios. Se ve la malla del hormigón.

En pleno feriado largo de carnaval, conductores y transeúntes denunciaron la presencia de un gran bache en la ruta 7 a la altura del arroyo Los Puquios en alta montaña. El video fue difundido por la cuenta de Turismo Lichi.

Bache en la ruta 7 Bache en la ruta 7 Según una persona que estuvo el fin de semana largo en la zona de alta montaña hay un gran bache en la ruta 7 sobre el puente que pasa por arriba del arroyo Los Puquios. En las imágenes el hombre señala la calle deteriorada y cómo se ven los alambres de la malla del hormigón.

Para señalizar el lugar, los conductores han dejado la tapa de una cubierta y los autos frenan para desviarse y evitar el bache. Según el testimonio del hombre, dos autos reventaron la rueda derecha por el estado del camino. "Es una verguenza. A este puente no sé cuanto tiempo le queda, pasan los camiones y se siente que se mueve", aseguró.

Pozos Ruta 7 2 Pozos y baches en la ruta 7. Archivo MDZ Malas condiciones de la ruta 7 Los lectores de MDZ han realizado denuncias por las malas condiciones de la ruta 7 durante todo el verano. Después de las grandes tormentas de enero, algunas partes del camino fueron arrasadas por los aludes de piedra y barro, y nunca fueron reparadas.