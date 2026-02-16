Pasé y miré: un gran bache rompió dos autos en la ruta 7
Conductores y transeúntes denunciaron que un gran bache en la ruta 7 a la altura del arroyo Los Puquios. Se ve la malla del hormigón.
En pleno feriado largo de carnaval, conductores y transeúntes denunciaron la presencia de un gran bache en la ruta 7 a la altura del arroyo Los Puquios en alta montaña. El video fue difundido por la cuenta de Turismo Lichi.
Bache en la ruta 7
Según una persona que estuvo el fin de semana largo en la zona de alta montaña hay un gran bache en la ruta 7 sobre el puente que pasa por arriba del arroyo Los Puquios. En las imágenes el hombre señala la calle deteriorada y cómo se ven los alambres de la malla del hormigón.
Te Podría Interesar
Para señalizar el lugar, los conductores han dejado la tapa de una cubierta y los autos frenan para desviarse y evitar el bache. Según el testimonio del hombre, dos autos reventaron la rueda derecha por el estado del camino. "Es una verguenza. A este puente no sé cuanto tiempo le queda, pasan los camiones y se siente que se mueve", aseguró.
Malas condiciones de la ruta 7
Los lectores de MDZ han realizado denuncias por las malas condiciones de la ruta 7 durante todo el verano. Después de las grandes tormentas de enero, algunas partes del camino fueron arrasadas por los aludes de piedra y barro, y nunca fueron reparadas.
Según las autoridades nacionales, la ruta 7 será renovada este años y la licitación se abrirá este mes. Fue el ministerio del Interior, Diego Santilli, durante su visita a la provincia a mediados de enero, quien confirmó esta información. Desde el Gobierno de Mendoza adelantaron que la idea es licitar el tramo completo que va desde el Arco Desagüadero hasta el límite con Chile.