Trágico accidente en Potrerillos: un motociclista murió tras perder el control en una curva

Una nueva tragedia vial sacudió a Mendoza este lunes al mediodía. Un motociclista de 68 años murió tras protagonizar un accidente en la Ruta 7. El episodio ocurrió en un tramo de alta circulación turística y generó conmoción entre quienes transitaban por la zona.

El siniestro se registró alrededor de las 13.10. Fue a la altura de Luján de Cuyo, antes del Puente Anderson, pasando Potrerillos. Testigos alertaron a emergencias al observar la caída del conductor.

Según el reporte policial, la víctima era oriunda de San Luis. Se desplazaba en una motocicleta Bajaj de 200 cc. Por causas que aún se investigan, perdió el control en una curva. El rodado atravesó el guardarraíl y terminó en el río.