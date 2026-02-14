Aparatoso accidente en San Carlos obligó a cortar la ruta 40

Al menos tres autos intervinieron en el accidente. Bomberos, ambulancias y policías rescataron a los heridos. Autoridades tuvieron que cortar la ruta 40.

Un aparatoso accidente en San Carlos obligó a las autoridades a cortar la ruta 40. Por lo que se ve en las imágenes, intervinieron tres vehículos en el choque. Para auxiliar a las víctimas y resguardar la integridad de otros conductores se montó un operativo de Policía de Mendoza, bomberos y Servicio de Emergencias coordinado.

Aparatoso choque en San Carlos En el accidente de San Carlos intervinieron tres vehículos. MDZ Un accidente aparatoso Según las imágenes que envió un lector de MDZ, al menos tres autos intervinieron en el accidente de la ruta 40. En el video se ve un Fiat Palio rojo, un sedan azul y una Suran Volkswagen.

Los tres autos están en la misma dirección, el auto rojo quedó en el medio de la ruta, después el sedán y finalmente, la Suran. Es muy complicado entender la mecánica del accidente porque hay dos vehículos chocados de atrás y uno con la trompa dañada.