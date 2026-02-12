Se le salieron dos ruedas a un micro y hay demoras en el Acceso Sur
A un micro de tour de compras se le salieron dos neumáticos y quedó varado en pleno Acceso Sur.
Un colectivo que circulaba por el Acceso Sur, mano al norte a la altura del Carril Rodríguez Peña, tuvo un desperfecto y se le salieron dos ruedas. Por esto quedó varado en el medio del acceso y hay reducción de una trocha en la zona para poder circular. De momento no se han reportado heridos.
Según cuentan fuentes policiales, es un colectivo de tour de compras.