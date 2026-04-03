Accidente fatal en Tupungato: un peatón murió al ser arrollado por un vehículo en la Ruta 40

El accidente ocurrió en el cruce de las rutas 40 y 88, en Tunuyán. La víctima fue impactada por un vehículo y murió en el lugar.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató la muerte de la víctima en la escena del accidente.

Un peatón murió la noche de este viernes al ser atropellado por un vehículo en Tupungato. La víctima perdió la vida en el lugar, pese a que recibió asistencia inmediata. Buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente fatal.

Fuentes policiales relataron que alrededor de las 20 un hombre conducía un Suzuki Fun rojo por la Ruta 40, en dirección al norte, en el distrito de Zapata. Al llegar al cruce con la Ruta 88, de manera inesperada, un hombre que caminaba por la banquina intentó cruzar la calzada.

Sin posibilidad de reacción, el conductor del vehículo impactó al transeúnte, quien quedó tendido sobre el asfalto severamente herido, surge de la información.

La muerte del hombre atropellado Posteriormente, hasta la escena arribaron policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.