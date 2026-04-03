Hallan sin vida a un enfermero: investigan si había consumido propofol y fentanilo

Hallaron a un enfermero sin vida en su departamento de Palermo. Investigan si murió por intoxicación con fentanilo y propofol. Secuestraron fármacos.

Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo. La Justicia investiga si hubo consumo de sustancias de uso clínico, como propofol y fentanilo.

Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo y la Justicia intenta determinar si su fallecimiento estuvo vinculado al consumo de sustancias de uso clínico, como propofol y fentanilo.

El hallazgo se produjo luego de que su hermana denunciara la falta de contacto desde el 30 de marzo. Con la intervención policial y la colaboración de la propietaria del inmueble, lograron ingresar a la vivienda, donde encontraron al hombre sentado en una silla, con sangre en la boca y sin signos vitales.

El hallazgo del enfermero En el lugar, los investigadores secuestraron una jeringa, un guante de látex y una importante cantidad de medicamentos, entre ellos anestésicos y drogas de uso hospitalario. La presencia de estos elementos abrió la hipótesis de una posible intoxicación, aunque se aguardan peritajes para confirmar las causas.

Además, se incautaron tres teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si hubo otras personas involucradas.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. Los resultados de los estudios toxicológicos serán clave para esclarecer si la muerte del enfermero se debió a una sobredosis y si existe conexión con otros casos recientes.