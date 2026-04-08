Quién es quién en la Ruta del Propofol

Luego de que estallara el escándalo de la muerte por sobredosis de fentanilo y propofol de un residente del Hospital Agudo Rivadavia, que a su vez se desempeñaba en el Gutiérrez, la investigación reveló que los insumos utilizados por el fallecido provenían del Hospital Italiano , en el que presuntamente un anestesista identificado como Hernán Boveri robaba medicamentos y aparatos junto con una residente de anestesiología, Delfina Lanusse.

El caso salió a la luz cuando comenzó a difundirse un audio viral entre los distintos círculos de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre una presunta trama que involucraría a residentes de distintos hospitales y al anestesiólogo Hernán Boveri en el robo de fentanilo y propofol, además de las polémicas "Fiestas del Propofol" o "Propofest" , un presunto negocio en el que se cobraba por sedar con fármacos y en las que se utilizaba aparatología del Hospital Italiano.

A su vez, el nosocomio reconoció el robo de ambos agentes anestésicos, denunciándolo en la Justicia, por lo que se inició una causa con el fin de esclarecer los hechos.

El residente de anestesiología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia también trabajaba en el Hospital General de Niños Gutiérrez, en el cual según pudo saber este medio lo describían como "un tipo muy respetuoso, un caballero, se laburaba todo y se perfilaba a ser un excelente anestesiólogo. Realmente se ocupaba de los pacientes".

Sin embargo, en una de sus últimas jornadas laborales previas a su fallecimiento, su actitud en el Gutiérrez llamó poderosamente la atención ya que "ese día había estado muy pálido, no sabíamos si estaba enfermo o cansado". Esto se sumó a que era descrito como una persona "muy reservada y callada", para plantear entre sus excompañeros la idea de que se había suicidado.

alejadro zalasar Trabajaba como anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Facebook / Alejandro Zalazar

"Cuando pasó esto, nosotros no sabíamos si había estado depresivo, pero se hablaba eso por acá, pero la verdad que no se sabía bien, porque era muy reservado", continuó el testimonio. A esto se sumó que el fallecido recientemente había sufrido con una Endocarditis, una inflamación e infección del revestimiento interno del corazón.

Un posteo realizado por una compañera y amiga muy cercana de Alejandro expresó su dolor en su cuenta de Instagram: "Qué decirte, Alito, que no se haya dicho ya. Y aún así, siento que lo más importante siempre queda entre líneas: nosotros. Coincidimos en un hospital, como quien coincide en una estación de paso. Pero lo nuestro no fue circunstancial".

posteo amiga de alejandro zalazar residente muerto El doloroso posteo de la amiga de Alejandro Zalazar tras su muerte. Instagram: @delfibaca

De acuerdo con las primeras versiones del caso, Alejandro fue encontrado el 20 de febrero en su domicilio ya fallecido, con insumos y aparatología como la bomba de infusión que pertenecían al Hospital Italiano. Este descubrimiento desencadenó una investigación que llevó hasta el anestesiólogo Hernán Boveri, pero que también desembocaría en más personas involucradas.

Hernán Boveri: el anestesiólogo

Hernán Boveri era un reconocido anestesiólogo del Hospital Italiano, y existen dos versiones de su partida de su cargo: por un lado, una mirada establece que Boveri habría renunciado luego de la muerte del residente Zalazar, y por otro lado, otra versión distinta indicaría que la propia institución lo desplazó de su cargo.

A su vez, también renunció a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, la cual fue allanada este miércoles por la mañana. Tras el estallido del escándalo, Boveri eliminó su perfil en Linkedin y presuntamente habría abandonado el país con destino a España o México.

Siguiendo la información del audio viral, Boveri habría establecido un vínculo amoroso con la residente de tercer año de anestesiología Delfina Lanusse, quien también está imputada en la causa por robo de medicamentos hospitalarios.

hernán boveri anestesiólogo Hernán Boveri, el anestesiólogo del Hospital Italiano que presuntamente habría robado y organizado las "fiestas del propofol". X

Delfina "Fini" Lanusse: la residente del Hospital Italiano

Delfina Lanusse asistió al Colegio Saint Mary of the Hills en Pilar, y luego de un breve paso por carreras afines con negocios en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, estudió medicina en la Universidad Austral.

Allí conoció a Chantal Leclerq, una amiga a la que, de acuerdo con la información brindada por el audio difundido en los círculos de médicos, habría utilizado para distribuir el propofol y fentanilo del Hospital Italiano, en el que inició la residencia en septiembre de 2023 para la especialidad de anestesiología.

El vínculo con Leclerq sería de suma relevancia para la investigación, ya que de acuerdo con la información difundida, "Tati" habría distribuido el propofol y fentanilo a distintas personas, entre ellos al residente Alejandro Zalazar del Hospital Gutiérrez.

delfina lanusse y tati leclerq Delfina Lanusse (derecha) y Chantal Leclercq (izquierda) en su graduación de la Universidad Austral. X

Ese ingreso marcó un hito en su carrera y fue uno de los pocos momentos que compartió públicamente a través de su perfil en LinkedIn, la única red social que mantenía activa.

Actualmente, se encuentra imputada en la causa y fue removida de su puesto en el Italiano, presuntamente con una licencia psiquiátrica, condición que le permitiría en un futuro aplicar para la residencia en anestesiología en otro hospital.

Chantal "Tati" Leclercq

La residente de tercer año que realizó la carrera de medicina junto a "Fini" Lanusse y con quien mantenía un vínculo extremandamente cercano, admitió haber robado propofol del Hospital Rivadavia, establecimiento en el cual se desempeñaba en el ámbito de anestesiología, e incluso confesó que ambas médicas consumían juntas. Aunque Leclercq aseguró que los fármacos que conseguía del hospital eran para consumo privado, sus acciones podrían configurar un delito, por la tanto la Asociación de Anestesia decidió elevar su testimonio a la justicia.

Además de propofol, "Tati" Leclercq habló sobre su historial de consumo de drogas, entre las que se encontraban las de uso recreativo (previo a su ingreso a la residencia) y las sustancias de uso cotidiano del ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam.

En su declaración, la médica admitió haber consumido propofol en una única ocasión junto al anestesiólogo Alejandro Zalazar, el residente que falleció recientemente. Según explicó, mantenían una relación de amistad debido a que ambos habían realizado la residencia en el Hospital Rivadavia. En ese contexto, reconoció haber participado en encuentros donde se consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas recreativas. No obstante, aclaró que Lanusse y Zalazar no habrían coincidido en esas reuniones.

Hacia el final de su testimonio, Leclercq sostuvo que no consume drogas provenientes del quirófano desde septiembre de 2025. Además, indicó que la última vez que utilizó sustancias recreativas (como cocaína y micropunto) fue en enero de 2026, durante un viaje a Colombia junto a Lanusse. La Asociación de Anestesia le recomendó tomar licencia laboral e iniciar un tratamiento dentro de un dispositivo de salud mental especializado en consumo problemático de sustancias.

Sin embargo, el miércoles 6 de abril se reveló un hallazgo que podría resultar clave para la investigación de la causa: Leclercq está acusada de haber ido al departamento de la víctima y alterar el celular de Zalazar.

Según informó el periodista Mauro Szeta, la Justicia comprobó que fue la última persona en hablar con el residente que fue hallado muerto en el barrio de Palermo. Los procedimientos se llevaron a cabo en una propiedad del country Santa Bárbara y en departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, en el marco del expediente que tramita como averiguación de muerte dudosa por el fallecimiento de Zalazar.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet. Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.