Junín: un hombre chocó contra un árbol y falleció

Un hombre de 32 años, identificado como Sebastián González, murió este domingo por la mañana luego de chocar de frente contra un árbol en la esquina de calles Las Correas y Espejo, del distrito La Colonia de Junín.

Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial ocurrido en ese lugar: se encontraba un vehículo que había colisionado y, posiblemente, el conductor estaba atrapado.

Accidente en Junín Por esto, el personal policial se dirigió a la zona para conocer qué había sucedido. Al parecer, el auto (un Fiat Duna) circulaba por calle Espejo hacia el Este y, por circunstancias que se tratan de esclarecer, el conductor perdió el dominio y chocó.